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Рязанцы стали чаще жаловаться в Банк России на мошенничество и блокировку счета
Жители области в I квартале 2025 года направили 291 обращение по работе кредитных организаций. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Самыми частыми темами стали жалобы на мошенничество и трудности с расчетным счетом, в частности его блокировка или отказ в проведении операций. Почти в пять раз чаще писали о качестве обслуживания. Число обращений по работе микрофинансовых организаций осталось на прежнем уровне.

Рязанцы стали чаще жаловаться в Банк России на мошенничество и блокировку счета. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба регионального отделения регулятора.

Жители области в I квартале 2025 года направили 291 обращение по работе кредитных организаций. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Самыми частыми темами стали жалобы на мошенничество и трудности с расчетным счетом, в частности его блокировка или отказ в проведении операций.

Почти в пять раз чаще писали о качестве обслуживания. Число обращений по работе микрофинансовых организаций осталось на прежнем уровне.

Рязанцы реже писали о кибермошенничестве, меньше стало просьб проверить начисления и сообщений о навязывании услуг.

Продолжается снижение числа жалоб на страховщиков, в I квартале их поступило на 10% меньше, чем за тот же период год назад. По данным регионального отделения Банка России, это связано с сокращением вопросов по ОСАГО, на которые приходится основная часть обращений по страховому рынку.