Населенные пункты численностью от 100 человек обеспечат интернетом к 2030 году
«Совет Федерации активно взаимодействует по этой теме с Минцифры. Рассчитываем, что уже к 2030 году все населенные пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Это требование времени», — сказала Матвиенко. По ее словам, цифровизация сельской местности имеет огромное значение. В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью жизни, как и электричество. «Многие государственные, банковские сервисы переведены в онлайн. Да и молодежь просто не поедет жить в село, где нет стабильной мобильной связи и интернета», — отметила спикер.
Населенные пункты численностью от 100 человек обеспечат интернетом к 2030 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.
«Совет Федерации активно взаимодействует по этой теме с Минцифры. Рассчитываем, что уже к 2030 году все населенные пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Это требование времени», — сказала Матвиенко.
По ее словам, цифровизация сельской местности имеет огромное значение. В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью жизни, как и электричество.
«Многие государственные, банковские сервисы переведены в онлайн. Да и молодежь просто не поедет жить в село, где нет стабильной мобильной связи и интернета», — отметила спикер.