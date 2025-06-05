Населенные пункты численностью от 100 человек обеспечат интернетом к 2030 году

«Совет Федерации активно взаимодействует по этой теме с Минцифры. Рассчитываем, что уже к 2030 году все населенные пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Это требование времени», — сказала Матвиенко. По ее словам, цифровизация сельской местности имеет огромное значение. В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью жизни, как и электричество. «Многие государственные, банковские сервисы переведены в онлайн. Да и молодежь просто не поедет жить в село, где нет стабильной мобильной связи и интернета», — отметила спикер.

Населенные пункты численностью от 100 человек обеспечат интернетом к 2030 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

«Совет Федерации активно взаимодействует по этой теме с Минцифры. Рассчитываем, что уже к 2030 году все населенные пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Это требование времени», — сказала Матвиенко.

По ее словам, цифровизация сельской местности имеет огромное значение. В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью жизни, как и электричество.

«Многие государственные, банковские сервисы переведены в онлайн. Да и молодежь просто не поедет жить в село, где нет стабильной мобильной связи и интернета», — отметила спикер.