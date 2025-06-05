На выезде из Рязани образовалась пробка из-за аварии
«Авария в сторону Москвы, стоит все колом», — говорится в посте. Судя по кадрам, ДТП случилось в районе деревни «Высокое» Рыбновского района. Подробности происшествия не указываются. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.
На выезде из Рязани образовалась пробка из-за аварии. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».
«Авария в сторону Москвы, стоит все колом», — говорится в посте. Судя по кадрам, ДТП случилось в районе деревни «Высокое» Рыбновского района.
Подробности происшествия не указываются.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.