На выезде из Рязани образовалась пробка из-за аварии

«Авария в сторону Москвы, стоит все колом», — говорится в посте. Судя по кадрам, ДТП случилось в районе деревни «Высокое» Рыбновского района. Подробности происшествия не указываются. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.