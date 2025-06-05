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Глава рязанского минздрава раскритиковал тренд на бодипозитив в обществе
Обсуждение состоялось в рамках пятого регионального форума «Гражданское общество — детям!». Его участников приветствовала первый зампред правительства области Анна Рослякова. Она подчеркнула, что семья — это основа страны, а крепкая семья — основа непобедимого государства. Главной темой стали вопросы охраны детского здоровья и воспитания культуры здорового образа жизни. Пшенников назвал токсичными некоторые установки, распространяемые в молодежной среде. Среди них, например, бодипозитив, который призывает потакать неполезным желаниям своего тела вместо спорта и правильного питания. В результате растет число детей, страдающих ожирением, что подрывает репродуктивное здоровье.

Глава рязанского минздрава Александр Пшенников раскритиковал тренд на бодипозитив в обществе. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

Обсуждение состоялось в рамках пятого регионального форума «Гражданское общество — детям!». Его участников приветствовала первый зампред правительства области Анна Рослякова. Она подчеркнула, что семья — это основа страны, а крепкая семья — основа непобедимого государства.

Главной темой стали вопросы охраны детского здоровья и воспитания культуры здорового образа жизни. Пшенников назвал токсичными некоторые установки, распространяемые в молодежной среде. Среди них, например, бодипозитив, который призывает потакать неполезным желаниям своего тела вместо спорта и правильного питания. В результате растет число детей, страдающих ожирением, что подрывает репродуктивное здоровье.

Фото: газета «Рязанские ведомости».