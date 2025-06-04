Стали известны подробности инцидента с поездом на платформе Лагерный в Рязани

Пострадавший — взрослый мужчина в камуфляжной одежде. Он жив, он находится в реанимации, его госпитализировали в ОКБ. «Скорее всего мужчина отвлекся или был в наушниках. Ехал состав, локомотив проехал пешеходный переход и пострадавший ударился головой о локомотив», — отметил собеседник.

Стали известны подробности инцидента с поездом на платформе Лагерный в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Пострадавший — взрослый мужчина в камуфляжной одежде. Он жив, он находится в реанимации, его госпитализировали в ОКБ.

«Скорее всего мужчина отвлекся или был в наушниках. Ехал состав, локомотив проехал пешеходный переход и пострадавший ударился головой о локомотив», — отметил собеседник.

Напомним, инцидент произошел на платформе Лагерный. Очевидцы обнаружили мужчину без сознания, взывали скорую и другие службы.