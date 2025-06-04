На платформе Лагерный в Рязани обнаружили мужчину без сознания

Очевидцы сообщили о лежащем человеке без сознания на пешеходном переходе в среду, 4 июня. Вероятно, его сбил поезд. Пострадавшего госпитализировали. Личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются.