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На арест экс-губернатора Рязанской области Любимова подали жалобу
Апелляцию подали 2 июня. Напомним, чиновника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток). Ранее Басманный районный суд Москвы оставил Николая Любимова под стражей до 11 августа.

На арест бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова подали апелляционную жалобу. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Басманного суда.

Апелляцию подали 2 июня.

Напомним, чиновника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток).

Ранее Басманный районный суд Москвы оставил Николая Любимова под стражей до 11 августа.

Материалы по теме можно прочитать в сюжете.