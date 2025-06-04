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Эпидемиолог Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки
Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал российских туристов воздержаться от поездок в Турцию. Об этом 4 июня сообщил Mash. Причина — якобы вспышка вируса Коксаки, на который «массово жалуются». 2 июня Роспотребнадзор прокомментировал информацию. Там заявили, что случаев завоза вируса в РФ не зафиксировано. В Российском союзе туриндунстрии сообщили, что опасности распространения заболевания в Турции нет, заболевания фиксируются редко и в пределах ежегодной нормы.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал российских туристов воздержаться от поездок в Турцию. Об этом 4 июня сообщил Mash.

Причина — якобы вспышка вируса Коксаки, на который «массово жалуются».

Отмечается, что 2 июня Роспотребнадзор прокомментировал информацию. Там заявили, что случаев завоза вируса в РФ не зафиксировано. В Российском союзе туриндунстрии сообщили, что опасности распространения заболевания в Турции нет, заболевания фиксируются редко и в пределах ежегодной нормы.

Напомним, в ноябре 2024 года в соседних с Рязанью регионах дети заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию.

Справка:

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусных инфекций, клинические проявления которых варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

Вирус может сопровождаться различными симптомами: лихорадка, головные и мышечные боли, тошнота, болевые ощущения в животе. В некоторых случаях существует риск серьезных осложнений: вирусный менингит, энцефалит и миокардит.