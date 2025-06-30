В Рязани отреставрировали третий том сочинений Максима Горького

На реставрацию поступила сильно потертая книга, отсутствовали форзацы, книжный блок был оторван от переплета. В ходе работ том разобрали и очистили от грязи, промыли листы, восстановили утраты, сшили блок, сделали новые форзац и переплетные крышки, блок вставили в переплет.

В Рязани отреставрировали третий том сочинений Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки имени Горького.

Отмечается, что книга входит в коллекцию «Фонд Максима Горького», которая начала формироваться в библиотеке еще в 1936 году.

На реставрацию поступила сильно потертая книга, отсутствовали форзацы, книжный блок был оторван от переплета.

В ходе работ том разобрали и очистили от грязи, промыли листы, восстановили утраты, сшили блок, сделали новые форзац и переплетные крышки, блок вставили в переплет.

Фото: библиотека имени Горького