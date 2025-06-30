Рязань заняла 73 место в рейтинге регионов по строительству жилья

По итогам 2024 года общий объем введенного жилья составил 240 тысяч кв. м., что на 32% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом 39,8% нового жилья в Рязани относится к городской застройке. Обеспеченность жильем составила 34,2 кв. м. Краснодар, Грозный и Кызыл лидируют в рейтинге.

Рязань заняла 73 место в рейтинге регионов по вводу жилья в среднем на человека в регионах России в 2024-м году. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщило РИА Новости.

По итогам 2024 года общий объем введенного жилья составил 240 тысяч кв. м. Это на 32% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом 39,8% нового жилья в Рязани относится к городской застройке. Обеспеченность жильем составила 34,2 кв. м.

Краснодар, Грозный и Кызыл лидируют в рейтинге.