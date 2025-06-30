Избитого педагогом и бизнесменом рязанского подростка вызвали в суд

В апелляционной жалобе на приговор первой инстанции адвокат потерпевшего отметил, что, помимо прочего, осужденные так и не признали вину за содеянное, в ходе судебного следствия пытались переложить вину за ссору и последующее избиение на пострадавшего подростка. Прокуратура запросила реальные сроки подсудимым: 2,6 года общего режима Калабухову, Виштаку 2 года тюрьмы общего режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью.

В Рязани продолжили рассмотрение дела педагога-психолога Евгения Виштака и пронского бизнесмена Михаила Калабухова, которых осудили условно за избиение подростка в Пронске. Корреспондент РЗН. Инфо была на заседании в понедельник, 30 июня.

Прения были назначены на 19 июня, однако их перенесли на 30 число. В начале заседания стало известно, что судейский состав заменили, поэтому дело представляли в суде заново.

В апелляционной жалобе на приговор первой инстанции адвокат потерпевшего отметил, что, помимо прочего, осужденные так и не признали вину за содеянное, в ходе судебного следствия пытались переложить вину за ссору и последующее избиение на пострадавшего подростка.

Прокуратура запросила реальные сроки подсудимым: 2,6 года общего режима Калабухову, Виштаку 2 года тюрьмы общего режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью.

Также жалобу на приговор подали адвокаты осужденных, которые назвали группу детей, среди которых был избитый подросток «испуганными и избалованными».

«Испуганные они, потому что психотравмирующее событие, потому что мальчик был травмирован физически. Избалованные дети, потому что на часах было 23:00, подростки находились вне дома. У страха глаза велики, мы все должны это понимать», — заявил защитник.

Калабухов, отвечая на вопросы судьи, признал то, что перебранка между ним и подростком была нецензурной. Замечание не мочиться при детях осужденный посчитал грубым, из-за этого начал отвечать несовершеннолетним матом, подтвердил Калабухов. После пострадавший якобы кинулся на него сам, произошла драка.

Судья предложил вызвать повторно для допроса мальчика, свидетелей произошедшего, потому что большинство доказательств основано на словах сторон.

Следующее заседание назначили на 7 июля.

Напомним, избиение произошло летом 2022 года. Мальчик проводил каникулы в Пронске. В один из вечеров из салона проезжающей машины вышел мужчина и начал мочиться на асфальт на глазах у детей. Подросток сделал мужчине замечание, после чего его избили. Тогда на мужчин завели уголовные дела по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

РЗН. Инфо разбиралось в обстоятельствах вечера вместе с родителями пострадавшего.

Суд признал педагога и бизнесмена виновными по статье 213 части 2 (Хулиганство). Калабухову назначили 2,6 года условно, а Виштаку — 2 года условно. На первом апелляционном заседании в Областном суде прокуратура запросила реальные сроки за преступление.