ВСУ пытались атаковать Крымский мост
Отмечается, что над сооружением сбили беспилотник ВСУ. После инцидента проезд по мосту был закрыт на три часа для проверки дорожного полотна специалистами и уборки.
ВСУ пытались атаковать Крымский мост. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что над сооружением сбили беспилотник ВСУ.
«Обломки упали на дорогу. По реактивному дрону отработала ПВО», — отмечается в публикации.
После инцидента проезд по мосту был закрыт на три часа для проверки дорожного полотна специалистами и уборки.