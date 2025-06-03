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В Рязанской области произошло убийство
1 июня 2025 года в частном доме нашли тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами в области головы, рук и ног. Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили следы и орудие преступления. Установлено, что убил потерпевшую муж во время бытового конфликта. После преступления он скрылся. 44-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.

В Касимовском районе произошло убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

1 июня 2025 года в частном доме нашли тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами в области головы, рук и ног. Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили следы и орудие преступления.

Установлено, что убил потерпевшую муж во время бытового конфликта. После преступления он скрылся.

44-летнего подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.