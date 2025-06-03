В Рязани произошло ДТП с участием троллейбуса
По словам очевидцев, авария случилась на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись троллейбус и легковушка. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
В Рязани произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом 3 июня сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись троллейбус и легковушка.
На месте происшествия работала полиция.
Информация о пострадавших и подробности уточняются.