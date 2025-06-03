В Рязани на улице Ситниковской произошло ДТП с большегрузом

«Автомобильная авария на кругу Окружной дороги по Михайловскому шоссе, съезд в сторону Марко Молла на две полосы», — говорится в сообщении. Судя по кадрам, на месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.

В Рязани на улице Ситниковской произошло ДТП с большегрузом. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.

«Автомобильная авария на кругу Окружной дороги по Михайловскому шоссе, съезд в сторону Марко Молла на две полосы», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, на месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.

Фото: группа «ПУВР» ВКонтакте.