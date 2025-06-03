Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
22°
Срд, 04
17°
Чтв, 05
22°
ЦБ USD 78.85 -0.28 04/06
ЦБ EUR 89.93 -0.45 04/06
Нал. USD 80.51 / 80.00 03/06 17:37
Нал. EUR 91.80 / 93.30 03/06 17:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
4 часа назад
900
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
9 443
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
10 966
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
19 229
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани на улице Ситниковской произошло ДТП с большегрузом
«Автомобильная авария на кругу Окружной дороги по Михайловскому шоссе, съезд в сторону Марко Молла на две полосы», — говорится в сообщении. Судя по кадрам, на месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.

В Рязани на улице Ситниковской произошло ДТП с большегрузом. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.

«Автомобильная авария на кругу Окружной дороги по Михайловскому шоссе, съезд в сторону Марко Молла на две полосы», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, на месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.

Фото: группа «ПУВР» ВКонтакте.