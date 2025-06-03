Россияне массово подхватили церкариоз после начала купального сезона

«Зуд купальщика» уже зафиксировали в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и в Башкирии. Проявляется он сыпью и жаром. Подхватить личинки, которые забираются под кожу, проще всего в пресном, теплом, непроточном и заросшем водоеме. Птицы часто являются переносчиками личинок гельминтов-церкарий, вызывающих заболевание.

Россияне массово подхватили церкариоз после начала купального сезона. Об этом пишет SHOT.

«Зуд купальщика» уже зафиксирован в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и в Башкирии. Проявляется он сыпью и жаром.

Подхватить личинки, которые забираются под кожу, проще всего в пресном, теплом, непроточном и заросшем водоеме. Птицы часто являются переносчиками личинок гельминтов-церкарий, вызывающих заболевание.