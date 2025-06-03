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МТС Web Services разработала ИИ-агента для роботизации промышленности
Об этом сообщил генеральный директор MWS Павел Воронин. Он отметил, что речь идет о реализации концепции Индустрии 6.0, которая предполагает полную автоматизацию производственных процессов с помощью виртуальных или физических роботов. Наиболее востребованным решение может стать в ИТ, АПК, добыче полезных ископаемых, транспорте и логистике, а также в рознице и нефтепереработке. Отмечается, что сейчас ИИ-агент MWS тестируется в различных сферах, включая аналитику и патентование. Например, он может анализировать существующие патенты, выявлять новизну и оценивать сложности регистрации.

МТС Web Services разработала ИИ-агента для роботизации промышленности. Об этом изданию «Ведомости» сообщил генеральный директор MWS Павел Воронин.

Он отметил, что речь идет о реализации концепции Индустрии 6.0, которая предполагает полную автоматизацию производственных процессов с помощью виртуальных или физических роботов.

По словам Воронина, сам агент, способен решать множество задач без вмешательства человека не только в роботизированных решениях. В MWS рассматривают модель монетизации по подписке и планируют интеграцию с платежными сервисами. Наиболее востребованным решение может стать в ИТ, АПК, добыче полезных ископаемых, транспорте и логистике, а также в рознице и нефтепереработке.

Отмечается, что сейчас ИИ-агент MWS тестируется в различных сферах, включая аналитику и патентование. Например, он может анализировать существующие патенты, выявлять новизну и оценивать сложности регистрации. В отличие от обычных нейросетей, агент не только собирает данные, но и принимает решения — например, полностью организует командировку по запросу пользователя.