Мэрия: от атаки БПЛА на Рязань пострадали как минимум 19 окон в разных домах

Губернатор Павел Малков также рассказал, что незначительно от осколков сбитых беспилотников пострадала крыша частного дома и несколько автомобилей. По словам мэра, замеры всех окон сделаны, в 19 квартирах окна уже заменены. «Работает четыре бригады, и если производство справится, то сегодня все выбитые окна будут заменены, пообещал он», — отметил Артемов.

От атаки БПЛА на Рязань 1 июня пострадали как минимум 19 окон в многоэтажках. Об этом сообщил мэр Виталий Артемов на заседании правительства Рязанской области во вторник, 3 июня.

Губернатор Павел Малков также рассказал, что незначительно от осколков сбитых беспилотников пострадала крыша частного дома и несколько автомобилей.

По словам мэра, замеры всех окон сделаны, в 19 квартирах окна уже заменены.

«Работает четыре бригады, и если производство справится, то сегодня все выбитые окна будут заменены, пообещал он», — отметил Артемов.

С утра 2 июня были опубликованы кадры из дома на улице Бронной с пострадавшим окном.

Позднее стало известно, что еще несколько многоэтажек пострадало после ночной атаки беспилотников на Рязань