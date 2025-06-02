После ночной атаки БПЛА на Рязань пострадало одно окно в многоэтажке

Жители ближайших домов рассказали журналисту РЗН. Инфо, что слышали три-четыре громких взрыва 12 часов ночи. «У меня проснулись дети, плакали. Было, конечно, страшно. Вспышек не было, но были очень громкие звуки, окна дребезжали», — отметила рязанка. Другой рязанец рассказал, что живет в нескольких домах от пострадавшей многоэтажки. «Ночью было светопредставление: приехали пожарки, скорая, полиция. Но у меня тут живут знакомые, пострадавших точно нет», — рассказал он. На месте установлена сигнальная лента. От звуковой волны пострадали окна только в одной квартире на третьем этаже. Напомним, жители сообщали о громких взрывах. Губернатор Павел Малков, комментируя произошедшее, отметил, что пострадали несколько автомобилей и в нескольких домах разбиты окна.

От ночной атаки БПЛА на Рязань пострадало одно окно в многоэтажке на улице Бронной. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо утром в понедельник, 2 июня.

Жители ближайших домов рассказали журналисту, что слышали три-четыре громких взрыва 12 часов ночи.

«У меня проснулись дети, плакали. Было, конечно, страшно. Вспышек не было, но были очень громкие звуки, окна дребезжали», — отметила рязанка.

Другой рязанец рассказал, что живет в нескольких домах от пострадавшей многоэтажки.

«Ночью было светопредставление: приехали пожарки, скорая, полиция. Но у меня тут живут знакомые, пострадавших точно нет», — рассказал он.

На месте установлена сигнальная лента. От звуковой волны пострадали окна только в одной квартире на третьем этаже.

Напомним, жители сообщали о громких взрывах.

Губернатор Павел Малков, комментируя произошедшее, отметил, что пострадали несколько автомобилей и в нескольких домах разбиты окна.