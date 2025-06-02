Еще несколько многоэтажек пострадало после ночной атаки на Рязань

По данным канала, во время атаки на Рязань в ночь на 2 июня в двух пятиэтажках в районе ЖБИ вылетели окна. «На месте уже была администрация, ущерб оценили. Ждем дальнейших действий», — отметили жильцы. Ранее стало известно, что от ночной атаки БПЛА на Рязань пострадало одно окно в многоэтажке на улице Бронной. Губернатор Павел Малков, комментируя произошедшее, отметил, что пострадали несколько автомобилей и в нескольких домах разбиты окна.

Еще несколько многоэтажек пострадало после ночной атаки на Рязань. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

По данным канала, во время атаки на Рязань в ночь на 2 июня в двух пятиэтажках в районе ЖБИ вылетели окна.

«На месте уже была администрация, ущерб оценили. Ждем дальнейших действий», — отметили жильцы.

Ранее стало известно, что от ночной атаки БПЛА на Рязань пострадало одно окно в многоэтажке на улице Бронной. Губернатор Павел Малков, комментируя произошедшее, отметил, что пострадали несколько автомобилей и в нескольких домах разбиты окна.