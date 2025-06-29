В Рязани произошло ДТП с пострадавшими
ДТП произошло на Михайловском шоссе. Столкнулись несколько легковушек. По словам очевидцев, на месте работала реанимация и полиция. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП с пострадавшими. Об этом 29 июня сообщили в соцсетях.
ДТП произошло на Михайловском шоссе. Столкнулись несколько легковушек. По словам очевидцев, на месте работала реанимация и полиция. Других подробностей случившегося нет.
Официальная информация уточняется.
Фото взято из соцсетей