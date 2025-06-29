В Рязани произошло ДТП с пострадавшими

ДТП произошло на Михайловском шоссе. Столкнулись несколько легковушек. По словам очевидцев, на месте работала реанимация и полиция. Официальная информация уточняется.

В Рязани произошло ДТП с пострадавшими. Об этом 29 июня сообщили в соцсетях.

ДТП произошло на Михайловском шоссе. Столкнулись несколько легковушек. По словам очевидцев, на месте работала реанимация и полиция. Других подробностей случившегося нет.

Официальная информация уточняется.

Фото взято из соцсетей