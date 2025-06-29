Появились подробности и видео ДТП с пострадавшими в Рязани

Авария случилась 29 июня на Михайловском шоссе. На кадрах видно, как легковушка на полной скорости влетает в автомобиль, который начал припарковаться. Тот от удара врезается в машину, стоящую рядом. По словам очевидцев, водитель после ДТП скрылся.

В Рязани легковушка протаранила машины на парковке и скрылась. Подробности ДТП на Михайловском шоссе сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Авария случилась 29 июня. На кадрах видно, как легковушка на полной скорости влетает в автомобиль, который начал припарковаться. Тот от удара врезается в машину, стоящую рядом. По словам очевидцев, водитель после ДТП скрылся.

Отмечается, что два человека пострадали, их госпитализировали.

Официальная информация уточняется.

Ранее очевидцы сообщали, что в аварии есть пострадавшие, на месте работала реанимация и полиция.

Видео: Telegram-канал «Рязань. Происшествия»