В России запустят эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

В России с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года пройдет эксперимент по онлайн-информированию и взаимодействию при взыскании долгов за ЖКХ. Минстрой в течение 15-ти рабочих дней сформирует список регионов, которые примут участие в эксперименте. Цель — повышение информированности россиян о наличии у них задолженности за ЖКХ, сокращение сроков взыскания средств. В рамках эксперимента будут взаимодействовать государственная информационная система (ГИС ЖКХ), автоматизированная система «Правосудие», «Госуслуги» и Единая цифровая платформа в социальной сфере.

В России с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года пройдет эксперимент по онлайн-информированию и взаимодействию при взыскании долгов за ЖКХ. Об этом сообщило ТАСС.

Минстрой в течение 15-ти рабочих дней сформирует список регионов, которые примут участие в эксперименте. Цель — повышение информированности россиян о наличии у них задолженности за ЖКХ, сокращение сроков взыскания средств.

В рамках эксперимента будут взаимодействовать государственная информационная система (ГИС ЖКХ), автоматизированная система «Правосудие», «Госуслуги» и Единая цифровая платформа в социальной сфере.

Мировые судьи в электронном виде получат от ГИС ЖКХ заявления о взыскании задолженности. Гражданам поступит соответствующая информация в личный кабинет «Госуслуг». В сообщении будет указана информация о наличии задолженности, а также о действиях, которые принимаются по этому вопросу взыскателями и мировыми судьями.

Уточняется, что в эксперименте граждане и организации ЖКХ будут участвовать добровольно.