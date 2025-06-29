В России утвердили новый профессиональный праздник

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении Дня российской адвокатуры. Теперь профессиональный праздник будет официально отмечаться 31 мая. Решение поддержал президент Владимир Путин. Ранее праздник отмечали 31 мая неофициально. В этот день в 2002 году подписали ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры.