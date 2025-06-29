Рязанская область оказалась на 2 месте по объемам ипотеки, оформленной зумерами

Доля зумеров (рожденных с середины 1990-х до начала 2010-х) с семейной ипотекой в регионе составила 28%. Лидером в этом отношении стал Ханты-Мансийский автономный округ (29%). Согласно данным исследования, усредненно зумеры оформляют ипотеку на 5,1 миллиона рублей на 30 лет с первоначальным взносом 1,4 миллиона рублей на жилье площадью 54 квадратных метра.

Рязанская область оказалась на втором месте в стране по объемам ипотеки, оформленной зумерами (рожденных с середины 1990-х до начала 2010-х). Об этом сообщило «РИА Новости Недвижимость» со ссылкой на сервис Сбербанка «Домклик».

Доля зумеров с семейной ипотекой в регионе составила 28%. Лидером в этом отношении стал Ханты-Мансийский автономный округ (29%).

Согласно данным исследования, усредненно зумеры оформляют ипотеку на 5,1 миллиона рублей на 30 лет с первоначальным взносом 1,4 миллиона рублей на жилье площадью 54 квадратных метра.