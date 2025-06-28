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Вильфанд: 1 июля в Центральной России станет одним из самых холодных в XXI веке
По словам Вильфанда, температура воздуха 30 июня и 1 июля ожидается на 4 °C ниже нормы. Ночью прогнозируется от 5 до 10 °C, днем — от 13 до 18 °C. Такая погода, по словам специалиста, станет одной из самых холодных в XXI веке. Ранее синоптики сообщали, что в июле жителей Центральной России ждет пасмурная и прохладная погода. Кроме того, рязанцев предупредили о частых перепадах атмосферного давления.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 1 июля в центре России станет одним из самых холодных в XXI веке. Об этом он 28 июня сообщил РИА Новости.

По словам Вильфанда, температура воздуха в центре европейской части России 30 июня и 1 июля ожидается на 4 °C ниже нормы. Ночью прогнозируется от 5 до 10 °C.

Такая погода в июле, по словам специалиста, станет одной из самых холодных в XXI веке.

Ранее синоптики сообщали, что в этот период жителей Центральной России ждет пасмурная и прохладная погода. Кроме того, рязанцев предупредили о частых перепадах атмосферного давления.