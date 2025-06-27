В Минобороны Украины заявили об увеличении числа дальнобойных ударов по России

Как сказал Умеров, около двух недель назад решили увеличить количество операций в несколько раз. «Уже готовится контрактация (заключение договоров на поставку — ред.) новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — приводятся в публикации слова Умерова.

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев намерен увеличить число дальнобойных ударов с применением БПЛА по территории России. Его слова 27 июня передали в Telegram-канале агентства «РБК-Украина».

Как сказал Умеров, около двух недель назад решили увеличить количество операций в несколько раз.

«Уже готовится контрактация (заключение договоров на поставку — ред.) новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — приводятся в публикации слова Умерова.