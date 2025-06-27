В Госдуме рассказали, что будет с зарплатами россиян

Отмечается, что в России наблюдается тенденция по повышению зарплат. Парламентарий подчеркнул, что выплаты растут с опережением инфляции. А запуск новых проектов, рост промышленного сектора и кадровый голод стимулируют спрос на специалистов, причем не только высшей, но и средней квалификации.