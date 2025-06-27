Рязанская уголовно-исполнительная инспекция подала в суд на порядчика

Уголовно-исполнительная инспекция и ООО «СтройПрофОтделка» заключили контракт на выполнение работ по капремонту административного здания Ряжского межмуниципального филиала инспекции. Позже заказчик обнаружил, что краска на фасаде начала трескаться, штукатурка обвалилась. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с требованием устранить недостатки работ, выполненных по госконтракту. Требования удовлетворены. Подрядчик устранит недостатки за свой счет. Решение не вступило в законную силу.