Рязанская ГАИ анонсировала очередные рейды

В пятницу, 27 июня, инспекторы будут проверять водителей мотоциклов в регионе. Мероприятия, направлены на пресечение возможных нарушений ПДД. Полиция напоминает водителям мототранспорта о необходимости: использовать защитную амуницию; соблюдать скоростные ограничения; соблюдать требования по регистрации транспорта; своевременно проводить обслуживание своего мототранспортного средства; при движении всегда включать ближний свет фар, вне зависимости от времени суток. Также запрещено вождение в нетрезвом состоянии.