Рязанская ГАИ анонсировала очередные рейды
В пятницу, 27 июня, инспекторы будут проверять водителей мотоциклов в регионе. Мероприятия, направлены на пресечение возможных нарушений ПДД. Полиция напоминает водителям мототранспорта о необходимости: использовать защитную амуницию; соблюдать скоростные ограничения; соблюдать требования по регистрации транспорта; своевременно проводить обслуживание своего мототранспортного средства; при движении всегда включать ближний свет фар, вне зависимости от времени суток. Также запрещено вождение в нетрезвом состоянии.
Рязанская ГАИ анонсировала очередные рейды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В пятницу, 27 июня, инспекторы будут проверять водителей мотоциклов в регионе. Мероприятия, направлены на пресечение возможных нарушений ПДД.
Полиция напоминает водителям мототранспорта о необходимости:
- использовать защитную амуницию;
- соблюдать скоростные ограничения;
- соблюдать требования по регистрации транспорта;
- своевременно проводить обслуживание своего мототранспортного средства;
- при движении всегда включать ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.
Также запрещено вождение в нетрезвом состоянии.