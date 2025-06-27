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Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной
Как отметил глава государства, Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Он также отметил, что переговорщики двух стран находятся «в оперативном контакте». По словам президента, главы делегаций на данный момент обсуждают возможную дату нового раунда переговоров.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной. Его слова 27 июня передало РИА Новости.

Как отметил глава государства, Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ.

Он также отметил, что переговорщики двух стран находятся «в оперативном контакте». По словам президента, главы делегаций на данный момент обсуждают возможную дату нового раунда переговоров.