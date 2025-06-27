Посетители РИАМЗа возмутилась ценами на билеты

Женщина приехала в областной центр к снохе и решила с подругой посмотреть выставку Александра Дейнека. По словам автора поста, когда посетительница шла к экспозиции через другие залы, она остановилась ненадолго у экспоната. «К ней тут же подбежала музейный работник и крикнула, что вы не можете смотреть этот экспонат, вы не платили за это, а только за выставку Дейнека», — рассказала родственница. Он добавила, что свекровь не планировала бесплатно смотреть другие выставки и была испугана и огорчена таким поведением. Также женщин удивила стоимость входного билета для пенсионеров — 400 рублей. «У нас теперь новый хозяин и подняты были цены», — ответили на вопрос о высокой цене.

Посетительница РИАМЗа возмутилась ценами на билеты и отношением персонала. Пост опубликовали в группе «Новости в Рязани ВКонтакте».

Отмечается, что женщина приехала в областной центр к снохе и решила с подругой посмотреть выставку Александра Дейнека. По словам автора поста, когда посетительница шла к экспозиции через другие залы, она остановилась ненадолго у экспоната.

«К ней тут же подбежала музейный работник и крикнула, что вы не можете смотреть этот экспонат, вы не платили за это, а только за выставку Дейнека», — рассказала родственница.

Он добавила, что свекровь не планировала бесплатно смотреть другие выставки и была испугана и огорчена таким поведением.

Также женщин удивила стоимость входного билета для пенсионеров — 400 рублей.

«У нас теперь новый хозяин и подняты были цены», — ответили на вопрос о высокой цене.

В комментариях пользователи поддержали автора в недовольстве ценообразованием.

«Недавно там была. Билет стоит 800 рублей. Музей полный отстой! Очень расстроилась. Не советую», — написала рязанка.

«Билет в Эрмитаж, Русский музей, в интерактивный Новый Херсонес по 500 рублей, в Третьяковку 700. С такой ценовой политикой РИАМЗ долго не протянет», — предположила другая пользовательница.