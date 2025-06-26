Завершен второй этап ликвидации свалки в районе Кузьмина оврага в Канищеве

Речь идет о несанкционированной свалке на проезде Шабулина. Работы по ее ликвидации рассчитаны до 2027 года. По словам Артемова, планируется расчистить всю территорию оврага и создать зеленую зону. Напомним, в апреле 2024 года рязанская мэрия заявляла, что ликвидирует несанкционированную свалку в районе Кузьмина оврага в Канищеве за два года. На выполнение первого этапа работ выделили 48 миллионов, второго — 54 миллиона.

Завершен второй этап ликвидации несанкционированной свалки в районе Кузьмина оврага в Канищеве. Об этом в соцсетях 26 июня сообщил мэр Рязани Виталий Артемов.

Речь идет о несанкционированной свалке в районе Кузьмина оврага на проезде Шабулина. Работы по ее ликвидации рассчитаны до 2027 года. По словам Артемова, планируется расчистить всю территорию оврага и создать зеленую зону.

«С целью пресечения нарушений по несанкционированному складированию отходов, по обеим сторонам оврага в ближайшее время установим систему видеонаблюдения. Специалисты уже работают на месте, рассматривают варианты установки камер и технические условия подключения», — отметил мэр города.

Он уточнил, что за два года на приведение территории в порядок направлено 104 миллиона рублей. В 2024 году с участка вывезли 21 тысячу кубометров отходов, в 2025 году — еще 14 тысяч кубометров.

Напомним, в апреле 2024 года рязанская мэрия заявляла, что ликвидирует несанкционированную свалку в районе Кузьмина оврага в Канищеве за два года. На выполнение первого этапа работ выделили 48 миллионов, второго — 54 миллиона.