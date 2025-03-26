На ликвидацию несанкционированной свалки в Рязани выделили еще 54 миллиона

Согласно документам, в рамках второго этапа ликвидации свалки подрядчик должен провести валку деревьев, корчевку пней, переработать отходы в щепу, очистить территорию и водоем. Выравнивание оврага выполнят с помощью завозного песка, на откосах посадят многолетние травы. Также подрядчик установит водоочистную фильтрационную решетку из металлической сетки и отремонтирует водопропускную трубу под проездом Шабулина. Работы выполнят в течение 70 дней с даты заключения контракта. Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. В апреле 2024 года рязанская мэрия заявляла, что ликвидирует несанкционированную свалку в районе Кузьмина оврага в Канищеве за два года. На выполнение первого этапа работ выделили 48 миллионов 552 тысячи рублей. Согласно заявлению первого заместителя главы администрации Дмитрия Лощинина, всего на ликвидацию свалки планируют потратить более 160 миллионов рублей. Также он сообщил, что на очищенной территории появится зеленая зона.

На ликвидацию несанкционированной свалки в районе Кузьмина оврага в Канищеве выделили 54 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, в рамках второго этапа ликвидации свалки подрядчик должен провести валку деревьев, корчевку пней, переработать отходы в щепу, очистить территорию и водоем. Выравнивание оврага выполнят с помощью завозного песка, на откосах посадят многолетние травы.

Также подрядчик установит водоочистную фильтрационную решетку из металлической сетки и отремонтирует водопропускную трубу под проездом Шабулина.

Работы выполнят в течение 70 дней с даты заключения контракта.

Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ горадминистрации.

В апреле 2024 года рязанская мэрия заявляла, что ликвидирует несанкционированную свалку в районе Кузьмина оврага в Канищеве за два года. На выполнение первого этапа работ выделили 48 миллионов 552 тысячи рублей.

Согласно заявлению первого заместителя главы администрации Дмитрия Лощинина, всего на ликвидацию свалки планируют потратить более 160 миллионов рублей. Также он сообщил, что на очищенной территории появится зеленая зона.