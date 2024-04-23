Рязанская мэрия ликвидирует несанкционированную свалку в Канищеве за два года

К работам приступят после получения экспертизы.

Рязанская мэрия ликвидирует несанкционированную свалку в районе «Кузьмина оврага» в Канищеве за два года. Об этом во вторник, 23 апреля, на заседании правительства сообщил первый заммэра Дмитрий Лощинин.

Заммэра отчитался перед Павлом Малковым о несанкционированной свалке в Канищеве. Он отметил, что проект уже разработали, после получения экспертизы начнут ликвидировать ее.

«На ликвидацию в 2024 году выделено 48 миллионов рублей. Общая стоимость работ порядка 160 миллионов. Реализация проекта рассчитана на два года. После ликвидации свалки создадим зеленую зону», — добавил Лощинин.

Малков попросил чиновников следить за заброшенными территориями и предлагать по ним пути решения.

Напомним, в октябре 2023 года проходили обсуждения о ликвидации несанкционированной свалки в Канищеве.