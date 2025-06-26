В Рязани отключили свет на 25 улицах
Аварийное отключение произошло по следующим улицам: Сельских строителей; Колхозная; Семчинская; Школьная; Новостройка; Дачная; Новая; Озерный проезд; Промышленная; Канищево: Дорожная; Интернациональная; Ленспоселок; Советская; Добролюбова; Дорожная; Громовой; Тюленина; Северный переулок; Горького; Юннатов; Маяковского; Циолковского; Есенина; Машиностроителей. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения. Кроме того, рязанцы сообщили РЗН. Инфо об отключении света на проезде Яблочкова, без электричества остались торговые центры.
В Рязани отключили свет на 25 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях в четверг, 26 июня.
Аварийное отключение произошло по следующим улицам:
- Сельских строителей;
- Колхозная;
- Семчинская;
- Школьная;
- Новостройка;
- Дачная;
- Новая;
- Озерный проезд;
- Промышленная;
- Канищево:
- Дорожная;
- Интернациональная;
- Ленспоселок;
- Советская;
- Добролюбова;
- Дорожная;
- Громовой;
- Тюленина;
- Северный переулок;
- Горького;
- Юннатов;
- Маяковского;
- Циолковского;
- Есенина;
- Машиностроителей.
Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.
Кроме того, рязанцы сообщили РЗН. Инфо об отключении света на проезде Яблочкова, без электричества остались торговые центры.
Напомним, ранее количество улиц без света в Рязани увеличилось до 13.