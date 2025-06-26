В Рязани отключили свет на 25 улицах

Аварийное отключение произошло по следующим улицам: Сельских строителей; Колхозная; Семчинская; Школьная; Новостройка; Дачная; Новая; Озерный проезд; Промышленная; Канищево: Дорожная; Интернациональная; Ленспоселок; Советская; Добролюбова; Дорожная; Громовой; Тюленина; Северный переулок; Горького; Юннатов; Маяковского; Циолковского; Есенина; Машиностроителей. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения. Кроме того, рязанцы сообщили РЗН. Инфо об отключении света на проезде Яблочкова, без электричества остались торговые центры.

В Рязани отключили свет на 25 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях в четверг, 26 июня.

Аварийное отключение произошло по следующим улицам:

Сельских строителей;

Колхозная;

Семчинская;

Школьная;

Новостройка;

Дачная;

Новая;

Озерный проезд;

Промышленная;

Канищево:

Дорожная;

Интернациональная;

Ленспоселок;

Советская;

Добролюбова;

Дорожная;

Громовой;

Тюленина;

Северный переулок;

Горького;

Юннатов;

Маяковского;

Циолковского;

Есенина;

Машиностроителей.

Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.

Кроме того, рязанцы сообщили РЗН. Инфо об отключении света на проезде Яблочкова, без электричества остались торговые центры.

Напомним, ранее количество улиц без света в Рязани увеличилось до 13.