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В Рязани отключили свет на 25 улицах
Аварийное отключение произошло по следующим улицам: Сельских строителей; Колхозная; Семчинская; Школьная; Новостройка; Дачная; Новая; Озерный проезд; Промышленная; Канищево: Дорожная; Интернациональная; Ленспоселок; Советская; Добролюбова; Дорожная; Громовой; Тюленина; Северный переулок; Горького; Юннатов; Маяковского; Циолковского; Есенина; Машиностроителей. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения. Кроме того, рязанцы сообщили РЗН. Инфо об отключении света на проезде Яблочкова, без электричества остались торговые центры.

В Рязани отключили свет на 25 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях в четверг, 26 июня.

Аварийное отключение произошло по следующим улицам:

  • Сельских строителей;
  • Колхозная;
  • Семчинская;
  • Школьная;
  • Новостройка;
  • Дачная;
  • Новая;
  • Озерный проезд;
  • Промышленная;
  • Канищево:
  • Дорожная;
  • Интернациональная;
  • Ленспоселок;
  • Советская;
  • Добролюбова;
  • Дорожная;
  • Громовой;
  • Тюленина;
  • Северный переулок;
  • Горького;
  • Юннатов;
  • Маяковского;
  • Циолковского;
  • Есенина;
  • Машиностроителей.

Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.

Кроме того, рязанцы сообщили РЗН. Инфо об отключении света на проезде Яблочкова, без электричества остались торговые центры.

Напомним, ранее количество улиц без света в Рязани увеличилось до 13.