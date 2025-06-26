В Рязани количество улиц без света из-за аварии увеличилось до 13
В Рязани количество улиц, на которых отключили свет из-за аварии, увеличилось до 13. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях. Электричества нет по следующим адресам: ул. Сельских строителей; ул. Колхозная; ул. Семчинская; ул. Школьная; ул. Новостройка; ул. Дачная; Озерный проезд; ул. Промышленная; Канищево; ул. Дорожная; ул. Интернациональная; ул. Ленспоселок; ул. Советская. Восстановление электроснабжения планируется в течение 4-х часов с момента отключения.
В Рязани количество улиц, на которых отключили свет из-за аварии, увеличилось до 13. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Электричества нет по следующим адресам:
- ул. Сельских строителей;
- ул. Колхозная;
- ул. Семчинская;
- ул. Школьная;
- ул. Новостройка;
- ул. Дачная;
- Озерный проезд;
- ул. Промышленная;
- ул. Канищево;
- ул. Дорожная;
- ул. Интернациональная;
- ул. Ленспоселок;
- ул. Советская.
Восстановление электроснабжения планируется в течение 4-х часов с момента отключения.
Напомним, утром 26 июня света не было на шести улицах.