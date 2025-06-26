Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
18°
Птн, 27
18°
Сбт, 28
20°
ЦБ USD 78.21 0.01 27/06
ЦБ EUR 91.66 0.6 27/06
Нал. USD 79.40 / 79.50 26/06 18:30
Нал. EUR 89.80 / 91.00 26/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 007
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
29 336
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
19 440
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
36 335
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани количество улиц без света из-за аварии увеличилось до 13
В Рязани количество улиц, на которых отключили свет из-за аварии, увеличилось до 13. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях. Электричества нет по следующим адресам: ул. Сельских строителей; ул. Колхозная; ул. Семчинская; ул. Школьная; ул. Новостройка; ул. Дачная; Озерный проезд; ул. Промышленная; Канищево; ул. Дорожная; ул. Интернациональная; ул. Ленспоселок; ул. Советская. Восстановление электроснабжения планируется в течение 4-х часов с момента отключения.

В Рязани количество улиц, на которых отключили свет из-за аварии, увеличилось до 13. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.

Электричества нет по следующим адресам:

  • ул. Сельских строителей;
  • ул. Колхозная;
  • ул. Семчинская;
  • ул. Школьная;
  • ул. Новостройка;
  • ул. Дачная;
  • Озерный проезд;
  • ул. Промышленная;
  • ул. Канищево;
  • ул. Дорожная;
  • ул. Интернациональная;
  • ул. Ленспоселок;
  • ул. Советская.

Восстановление электроснабжения планируется в течение 4-х часов с момента отключения.

Напомним, утром 26 июня света не было на шести улицах.