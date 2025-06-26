В Рязани количество улиц без света из-за аварии увеличилось до 13

В Рязани количество улиц, на которых отключили свет из-за аварии, увеличилось до 13. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях. Электричества нет по следующим адресам: ул. Сельских строителей; ул. Колхозная; ул. Семчинская; ул. Школьная; ул. Новостройка; ул. Дачная; Озерный проезд; ул. Промышленная; Канищево; ул. Дорожная; ул. Интернациональная; ул. Ленспоселок; ул. Советская. Восстановление электроснабжения планируется в течение 4-х часов с момента отключения.

В Рязани количество улиц, на которых отключили свет из-за аварии, увеличилось до 13. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.

Электричества нет по следующим адресам:

ул. Сельских строителей;

ул. Колхозная;

ул. Семчинская;

ул. Школьная;

ул. Новостройка;

ул. Дачная;

Озерный проезд;

ул. Промышленная;

ул. Канищево;

ул. Дорожная;

ул. Интернациональная;

ул. Ленспоселок;

ул. Советская.

Восстановление электроснабжения планируется в течение 4-х часов с момента отключения.

Напомним, утром 26 июня света не было на шести улицах.