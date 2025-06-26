В Рязани снова отключили свет
Света нет по следующим адресам: улица Канищево; улица Новая; улица Дорожная; улица Ленпоселок; улица Интернациональная; улица Советская. Работы проведут до полного восстановления.
В Рязани снова отключили свет на шести улицах. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях в четверг, 26 июня.
Света нет по следующим адресам:
- улица Канищево;
- улица Новая;
- улица Дорожная;
- улица Ленпоселок;
- улица Интернациональная;
- улица Советская.
Работы проведут до полного восстановления.