Появились подробности крупного пожара в Касимове

ЧП случилось днем 25 июня. В Касимове загорелся расселенный дом. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек, 8 единиц техники. В результате пожара огнем повреждено здание. Напомним, из-за пожара в Касимове перекрывали улицу. Ранее появилось видео с места.