В Рязанской области произошел пожар

Возгорание произошло в Касимове на улице Поселок Фабрика. Судя по кадрам, пожар случился на втором этаже здания. Официальная информация уточняется.

В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщили в соцсетях 25 июня.

Возгорание произошло в Касимове на улице Поселок Фабрика. Судя по кадрам, пожар случился на втором этаже здания.

Официальная информация уточняется.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что загорелся расселенный дом. На место выехали пожарные.

Затем очевидцы заявили, что в Касимове из-за пожара перекрыли улицу.