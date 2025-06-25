В Касимове из-за пожара перекрыли улицу

Отмечается, что сотрудники ДПС перекрыли движение с улицы Московской на улицу Набережную. Напомним, 25 июня на улице Поселок Фабрика в Касимове произошел пожар. Загорелся расселенный дом.