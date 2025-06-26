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Объявлен сбор на лечение видеомейкера Ивана Ушатикова из Рязани
Отмечается, что рязанец уже год борется с раком печени. «После обследования стало ясно, что бесплатные методы больше не дают результатов. Мне предстоит перейти на более эффективные, но и более дорогие способы лечения, которые требуют значительных финансовых затрат. Для этого мне нужно собрать 3 миллиона рублей. Я обращаюсь к вам с просьбой о поддержке, и если у вас есть возможность помочь, буду очень благодарен», — написал Иван.

Объявлен сбор на лечение видеомейкера Ивана Ушатикова из Рязани. Об этом мужчина сообщил на своей странице ВКонтакте.

Отмечается, что рязанец уже год борется с раком печени.

«После обследования стало ясно, что бесплатные методы больше не дают результатов. Мне предстоит перейти на более эффективные, но и более дорогие способы лечения, которые требуют значительных финансовых затрат. Для этого мне нужно собрать 3 миллиона рублей. Я обращаюсь к вам с просьбой о поддержке, и если у вас есть возможность помочь, буду очень благодарен», — написал Иван. Реквизиты для перевода:

  • 2200700634990112 (номер карты);
  • Перевод по номеру телефона +7 (910) 620-51-52 .

Кроме того, молодой человек ищет автомобиль.

«Если у кого-то есть ненужная или запасная машина, которая не используется, или если она простаивает по какой-то причине, я готов взять ее на месяц и заплатить символическую сумму за амортизацию», — заключил Иван.