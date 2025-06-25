За три месяца 2025 года в рязанских санаториях отдохнули более трех тысяч человек
Число отдохнувших в санаториях региона с января по апрель 2025 года выросло на 1,7% по сравнению с показателями прошлого года. Рязанская область оказалась на 15 месте в рейтинге регионов ЦФО. Первые три строчки по количеству гостей в санаториях заняли Московская, Ярославская и Ивановская области.
В санаториях Рязанской области с января по апрель 2025 года отдохнули 3,7 тысяч человек. Об этом
Число отдохнувших в санаториях региона с января по апрель 2025 года выросло на 1,7% по сравнению с показателями прошлого года.
По данным портала, Рязанская область оказалась на предпоследнем, 15 месте, в рейтинге регионов ЦФО. Первые три строчки по количеству гостей в санаториях заняли Московская, Ярославская и Ивановская области.