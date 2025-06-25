В Рязани пьяный мужчина до смерти забил знакомого

Убийство произошло вечером 21 июня, когда знакомые вместе выпивали. В какой-то момент мужчины поругались и подрались. 26-летний молодой человек нанес знакомому множественные удары по голове и туловищу. 37-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. После убийства рязанец скрылся. Его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.