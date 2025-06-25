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Участницу шоу «Пацанки» избили в Краснодаре за образ жизни

В Краснодаре участница «Пацанок» подверглась избиению за свой непривычный для кавказской девушки образ жизни. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

25-летняя Владлина Алчаева рассказала, что группа мужчин окружила её и начала читать нотации о том, что она позорит свою семью и народ. Несмотря на её попытки защитить себя, девушка и её друзья стали жертвами жестокого избиения. В результате девушке сломали нос, вырвали пирсинг, повредили два наращённых ногтя, разбили телефон и оставили множество синяков.

Владлина была участницей девятого сезона скандального шоу «Пацанки». Ей пришлось покинуть дом в 18 лет из-за конфликта с отцом-кавказцем, который считал её «плохой» дочерью. Однажды братья увезли её в лес и избили за активное ведение социальных сетей. После этого она сбежала из дома, сделала татуировки и ввязалась в мир наркотиков. В проекте «Пацанки» она решила изменить свою жизнь.

Фото: Плохие новости 18+