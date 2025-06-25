Суд в Рязани обязал подрядчика устранить дефекты в капремонте здания школы
Школа № 24 и ООО «СТЛ ПРО» заключили контракт на выполнение работ по капремонту здания мастерских школы. В течение гарантийного срока заказчик обнаружил дефекты и обратился в суд с требованием обязать подрядчика исправить недостатки. Суд удовлетворил исковые требования. Решение не вступило в законную силу.
Суд в Рязани обязал подрядчика устранить дефекты в капремонте здания школы. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба арбитражного суда Рязанской области в соцсетях.
Школа № 24 и ООО «СТЛ ПРО» заключили контракт на выполнение работ по капремонту здания мастерских школы. В течение гарантийного срока заказчик обнаружил дефекты и обратился в суд с требованием обязать подрядчика исправить недостатки.
Исковые требования удовлетворены.
Решение не вступило в законную силу.