Суд в Рязани обязал подрядчика устранить дефекты в капремонте здания школы

Школа № 24 и ООО «СТЛ ПРО» заключили контракт на выполнение работ по капремонту здания мастерских школы. В течение гарантийного срока заказчик обнаружил дефекты и обратился в суд с требованием обязать подрядчика исправить недостатки. Суд удовлетворил исковые требования. Решение не вступило в законную силу.