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С рязанских компаний через суд взыскали 1,5 миллиона рублей за вред окружающей среде
С четырех рязанских компаний через суд взыскали полтора миллиона рублей за вред окружающей среде. Как указана в картотеке Арбитражного суда, речь идет об ООО «Стимул», «Утилицазия», «Елатьмасервис» и «Нефрит».

С четырех рязанских компаний через суд взыскали полтора миллиона рублей за вред окружающей среде. Как указана в картотеке Арбитражного суда, речь идет об ООО «Стимул», «Утилицазия», «Елатьмасервис» и «Нефрит».

Согласно материалам суда, ООО «Стимул» в 2022 и 2023 годах вело хоздеятельность, негативно воздействующую на окружающую среду. Поэтому предприятие обязано было оплатить ущерб. Однако, в нарушение требований законодательства, организация не внесла плату за указанные годы.

В результате суд постановил взыскать с ООО «Стимул» сумму платы за НВОС за 2022 и 2023 годы в размере 285 тысяч 436 рублей. Также суд взыскал пени за просрочку внесения этой платы за период с 2023 года по 2025 год в сумме 103 тысяч 28 рублей. Согласно открытым источникам, ООО «Стимул» занимается сбором и обработкой сточных вод,

ООО «Утилизация» в 2023 году также вело деятельность, которая негативно воздействовала на окружающую среду. Согласно документам суда, негативное воздействие нбыло из-за размещения твердых коммунальных отходов. Компания не внесла плату за 2023 год. В результате суд постановил взыскать с компании сумму задолженности — 570 тысяч 736 рублей, а также пени за просрочку платежа — 108 тысяч 820 рублей.

Кроме того, Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел дело по иску Приокского управления Росприроднадзора к ООО «Елатьмасервис» о взыскании платы за негативное воздействие за 2021-2023 годы. В результате вынесли решение — взыскать с организации сумму долга и пени — 304 тысячи 749 рублей и 121 тысячу 119 рублей соответственно. «Елатьмасервис» занимается сбором неопасных отходов.

Также Приокское управление Росприроднадзора выиграло дело против ООО «Нефрит» о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. С компании взыскали 14 тысяч 893 рублей и пени — 2 тысячи 950 рублей. «Нефрит» занимается оптовой торговлей отходами, ломом, промежуточными продуктами.

Общая сумма взысканных денег по искам — один миллион 511 тысяч 731 рубль.

Решения могут быть обжалованы.