МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Отмечается, что в ближайший час с сохранением до конца суток 25 июня и в течение суток 26 июня местами на территории Рязанской области ожидается гроза, дожди, в отдельных районах сильные, при грозе порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.