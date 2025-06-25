Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
20°
Чтв, 26
17°
Птн, 27
18°
ЦБ USD 78.2 -0.19 26/06
ЦБ EUR 91.06 -0.68 26/06
Нал. USD 79.51 / 80.00 25/06 18:30
Нал. EUR 90.11 / 91.18 25/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
Вчера 16:05
2 770
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
29 151
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
19 041
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
36 118
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Губернатор Павел Малков: В Рязанской области успешно реализуется программа «ГЕРОИ62»
Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Общественного совета по региональной кадровой программе «ГЕРОИ62». Об этом 25 июня сообщает сайт правительства. Малков отметил, что программа «ГЕРОИ62» играет ключевую роль в поддержке участников СВО и в подготовке кадрового резерва для государственного и муниципального управления. В этом направлении в регионе ведется значительная работа, создаются условия для интеграции вернувшихся бойцов в органы власти. «В Рязанской области программа „ГЕРОИ62“ успешно реализуется. Я верю, что те, кто доказал свою стойкость на поле боя, смогут также проявить себя на государственной и муниципальной службе. Мы обязаны предоставить им такую возможность и оказать помощь. Обучение проходит с участием ведущих вузов региона и при поддержке Высшей школы госуправления РАНХиГС. Это своего рода знак качества образовательной программы», — подчеркнул Губернатор Малков. Он также добавил, что сейчас активно обучаются участники первого потока, их стажировки проходят в министерствах, ведомствах и муниципалитетах, идет работа с наставниками. В это время стартует второй поток программы «ГЕРОИ62», на который подано 263 заявки, что свидетельствует о высоком интересе к кадровому проекту. На заседании Общественного совета были подведены итоги отбора, утверждены кандидатуры в корпус наставников, а также обсуждены график реализации образовательной программы, ее содержание и культурные мероприятия.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Общественного совета по региональной кадровой программе «ГЕРОИ62». Об этом 25 июня сообщает сайт правительства.

Малков отметил, что программа «ГЕРОИ62» играет ключевую роль в поддержке участников СВО и в подготовке кадрового резерва для государственного и муниципального управления. В этом направлении в регионе ведется значительная работа, создаются условия для интеграции вернувшихся бойцов в органы власти.

«В Рязанской области программа „ГЕРОИ62“ успешно реализуется. Я верю, что те, кто доказал свою стойкость на поле боя, смогут также проявить себя на государственной и муниципальной службе. Мы обязаны предоставить им такую возможность и оказать помощь. Обучение проходит с участием ведущих вузов региона и при поддержке Высшей школы госуправления РАНХиГС. Это своего рода знак качества образовательной программы», — подчеркнул Губернатор Малков. Он также добавил, что сейчас активно обучаются участники первого потока, их стажировки проходят в министерствах, ведомствах и муниципалитетах, идет работа с наставниками. В это время стартует второй поток программы «ГЕРОИ62», на который подано 263 заявки, что свидетельствует о высоком интересе к кадровому проекту.

На заседании Общественного совета были подведены итоги отбора, утверждены кандидатуры в корпус наставников, а также обсуждены график реализации образовательной программы, ее содержание и культурные мероприятия.