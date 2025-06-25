Губернатор Павел Малков: В Рязанской области успешно реализуется программа «ГЕРОИ62»

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Общественного совета по региональной кадровой программе «ГЕРОИ62». Об этом 25 июня сообщает сайт правительства. Малков отметил, что программа «ГЕРОИ62» играет ключевую роль в поддержке участников СВО и в подготовке кадрового резерва для государственного и муниципального управления. В этом направлении в регионе ведется значительная работа, создаются условия для интеграции вернувшихся бойцов в органы власти. «В Рязанской области программа „ГЕРОИ62“ успешно реализуется. Я верю, что те, кто доказал свою стойкость на поле боя, смогут также проявить себя на государственной и муниципальной службе. Мы обязаны предоставить им такую возможность и оказать помощь. Обучение проходит с участием ведущих вузов региона и при поддержке Высшей школы госуправления РАНХиГС. Это своего рода знак качества образовательной программы», — подчеркнул Губернатор Малков. Он также добавил, что сейчас активно обучаются участники первого потока, их стажировки проходят в министерствах, ведомствах и муниципалитетах, идет работа с наставниками. В это время стартует второй поток программы «ГЕРОИ62», на который подано 263 заявки, что свидетельствует о высоком интересе к кадровому проекту. На заседании Общественного совета были подведены итоги отбора, утверждены кандидатуры в корпус наставников, а также обсуждены график реализации образовательной программы, ее содержание и культурные мероприятия.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Общественного совета по региональной кадровой программе «ГЕРОИ62». Об этом 25 июня сообщает сайт правительства.

Малков отметил, что программа «ГЕРОИ62» играет ключевую роль в поддержке участников СВО и в подготовке кадрового резерва для государственного и муниципального управления. В этом направлении в регионе ведется значительная работа, создаются условия для интеграции вернувшихся бойцов в органы власти.

«В Рязанской области программа „ГЕРОИ62“ успешно реализуется. Я верю, что те, кто доказал свою стойкость на поле боя, смогут также проявить себя на государственной и муниципальной службе. Мы обязаны предоставить им такую возможность и оказать помощь. Обучение проходит с участием ведущих вузов региона и при поддержке Высшей школы госуправления РАНХиГС. Это своего рода знак качества образовательной программы», — подчеркнул Губернатор Малков. Он также добавил, что сейчас активно обучаются участники первого потока, их стажировки проходят в министерствах, ведомствах и муниципалитетах, идет работа с наставниками. В это время стартует второй поток программы «ГЕРОИ62», на который подано 263 заявки, что свидетельствует о высоком интересе к кадровому проекту.

На заседании Общественного совета были подведены итоги отбора, утверждены кандидатуры в корпус наставников, а также обсуждены график реализации образовательной программы, ее содержание и культурные мероприятия.