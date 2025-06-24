Жители Красногорска сообщили о возгорании многоэтажки после атаки БПЛА

Жители Красногорска сообщили о возгорании многоэтажки после атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных, взрывы прозвучали около двух часов ночи 24 июня.

«БПЛА в 01:57, было два взрыва. От первого проснулась, а через пару минут ударил в дом напротив», — рассказали каналу жители города.

Отмечается, что после предположительной атаки БПЛА на последнем этаже многоэтажки на улице Народного ополчения в Красногорске начался пожар.